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Samsung заблокировал телевизоры россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Владельцы телевизоров Samsung из России столкнулись с блокировкой Smart-функций. В частности, у некоторых пользователей перестали запускаться приложения, появилась надпись, что устройство не может функционировать правильно в данном регионе.

Жалобы на аналогичное поведение телевизоров Samsung также поступили от жителей Белоруссии, Украины и Молдавии, пишет издание TJournal. Большинство аппаратов были приобретены в интернет-магазинах.

Эксперты отмечают, что телевизоры перестают функционировать из-за того, что были ввезены в страну нелегальным способом или эксплуатировались не по месту приобретения.

Чтобы решить проблему, можно переключить регион в настройках телевизора. Кроме этого, пользователям порекомендовали покупать технику только у официальных ретейлеров южнокорейской компании.

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