Samsung заблокировал телевизоры россиян

Владельцы телевизоров Samsung из России столкнулись с блокировкой Smart-функций. В частности, у некоторых пользователей перестали запускаться приложения, появилась надпись, что устройство не может функционировать правильно в данном регионе.

Жалобы на аналогичное поведение телевизоров Samsung также поступили от жителей Белоруссии, Украины и Молдавии, пишет издание TJournal. Большинство аппаратов были приобретены в интернет-магазинах.

Эксперты отмечают, что телевизоры перестают функционировать из-за того, что были ввезены в страну нелегальным способом или эксплуатировались не по месту приобретения.

Чтобы решить проблему, можно переключить регион в настройках телевизора. Кроме этого, пользователям порекомендовали покупать технику только у официальных ретейлеров южнокорейской компании.