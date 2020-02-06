НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин потребовал сократить количество вузов

Источник:
РИА Новости
154 2
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент Владимир Путин поручил последовательно закрывать «вузы-пустышки», заявление прозвучало на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Глава государства отметил, что задача стоит «шире и сложнее», чем просто избавиться от таких заведений, важно консолидировать ресурсы вузов и научных институтов и заняться их объединением там, где это обосновано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтудентам разрешат менять специальность после второго курса

«Хочу подчеркнуть: речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований», — сказал Путин.

Президент также уточнил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах будет ежегодно увеличиваться. На эти цели государство дополнительно направит порядка 70 миллиардов рублей, деньги в основном получат региональные вузы.

Одновременно Путин призвал устранять барьеры, мешающие созданию в регионах привлекательной для молодежи и сильных преподавателей сети вузов и университетов. В частности, речь идет о разрешении для регионов самостоятельно финансировать вузы.

Еще по теме
Порядок проведения ЕГЭ для российских школьников изменят
Записать в первый класс: квест стартует в полночь
Студентам разрешат менять специальность после второго курса
Мишустин назвал важнейшие задачи нового правительства
смотреть все
Политика #Россия #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин учредил должность для Медведева
•
Обнародован список богатейших россиян
•
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
•
МИД признал гибель российских военных в Сирии
Подробности
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтайская банда обобрала маслосырзавод на миллионы
Сибирь 06.02.2020 19:34
Охотник погиб под лавиной в горах Алтая
Сибирь 06.02.2020 19:04
Читинский фермер обзавелся 30-ю тысячами белых кроликов
Сибирь 06.02.2020 18:00
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
Сибирь 06.02.2020 17:08
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
4434
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
4368
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
4110
Сериал «Поздний срок»: каких жертв потребует истина?
3790
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин учредил должность для Медведева
•
Обнародован список богатейших россиян
•
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
•
МИД признал гибель российских военных в Сирии
Подробности
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Бухарин

Все расходимся, концерт окончен!

brr7

Он это говорит, когда его просят чтонить сказать, а он не знает что))) Уже с 2000 года рвемся...[youtube]8qN4vPvj6O8[/youtube]

Siberian Hungry Кatze

В Сенате СГА большинство - республиканцы.Так что всё закономерно.Агент КейДжиБи Даниил Фредович Козырев...

Siberian Hungry Кatze

"Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы...

cfty

От прорыва только остался нарыв!