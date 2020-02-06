Путин потребовал сократить количество вузов

Президент Владимир Путин поручил последовательно закрывать «вузы-пустышки», заявление прозвучало на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Глава государства отметил, что задача стоит «шире и сложнее», чем просто избавиться от таких заведений, важно консолидировать ресурсы вузов и научных институтов и заняться их объединением там, где это обосновано.



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«Хочу подчеркнуть: речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований», — сказал Путин.

Президент также уточнил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах будет ежегодно увеличиваться. На эти цели государство дополнительно направит порядка 70 миллиардов рублей, деньги в основном получат региональные вузы.

Одновременно Путин призвал устранять барьеры, мешающие созданию в регионах привлекательной для молодежи и сильных преподавателей сети вузов и университетов. В частности, речь идет о разрешении для регионов самостоятельно финансировать вузы.