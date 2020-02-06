НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Первый полет ракетоносца Ту-160М попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
115 0
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М сняли на видео, ролик опубликовало Министерство обороны на своем канале в YouTube.

«Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода имени Горбунова Анри Наскидянца», — говорится в описании к видео.

Полет проходил на высоте 1,5 километра и длился 34 минуты, испытания состоялись 2 февраля, их признали успешными. Экипаж выполнил необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.

Ту-160М в ходе модернизации получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Кроме этого, дальность полета Ту-160М увеличится на тысячу километров благодаря двигателям НК-32 второй серии, которые стали более эффективными. Ожидается, что войска начнут получать модернизированные ракетоносцы в 2021 году.

Еще по теме
Компания США показала уничтожение российского комплекса
Уралвагонзавод рассказал о ходе испытаний «Арматы»
Стрельбу из новейшего боевого модуля АУ-220М показали на видео
Западный эксперт раскритиковал легендарный советский танк
смотреть все
Оборона #Оружие #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин учредил должность для Медведева
•
Обнародован список богатейших россиян
•
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
•
МИД признал гибель российских военных в Сирии
Подробности
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтайская банда обобрала маслосырзавод на миллионы
Сибирь 06.02.2020 19:34
Охотник погиб под лавиной в горах Алтая
Сибирь 06.02.2020 19:04
Читинский фермер обзавелся 30-ю тысячами белых кроликов
Сибирь 06.02.2020 18:00
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
Сибирь 06.02.2020 17:08
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
4434
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
4368
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
4110
Сериал «Поздний срок»: каких жертв потребует истина?
3790
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин учредил должность для Медведева
•
Обнародован список богатейших россиян
•
Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью
•
МИД признал гибель российских военных в Сирии
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
119
США потребовали от России вернуть Крым
99
США обеспечат Белоруссию нефтью
70
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52