Первый полет ракетоносца Ту-160М попал на видео

Первый полет модернизированного ракетоносца Ту-160М сняли на видео, ролик опубликовало Министерство обороны на своем канале в YouTube.

«Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет под управлением летчика-испытателя Казанского авиационного завода имени Горбунова Анри Наскидянца», — говорится в описании к видео.

Полет проходил на высоте 1,5 километра и длился 34 минуты, испытания состоялись 2 февраля, их признали успешными. Экипаж выполнил необходимые проверки обновленных систем и оборудования, которые отработали без замечаний.

Ту-160М в ходе модернизации получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия.

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Кроме этого, дальность полета Ту-160М увеличится на тысячу километров благодаря двигателям НК-32 второй серии, которые стали более эффективными. Ожидается, что войска начнут получать модернизированные ракетоносцы в 2021 году.