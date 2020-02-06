Обнародован список богатейших россиян

Основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин возглавил российский список Forbes с состоянием в 25,1 миллиарда долларов, сообщается на сайте издания.

Потанин опередил главу и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и главу «Лукойла» Вагита Алекперова. Смена лидера в списке богатейших россиян произошла благодаря последовательному росту акций «Норникеля», отмечает издание.



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С начала 2019 года ценные бумаги металлургического гиганта прибавили около 60%. Если год назад они торговались на Московской бирже на уровне 13500 рублей за штуку, то сегодня выросли до 21426 рублей за акцию.

Алекперов отстает от Потанина всего на 100 миллиардов долларов. Глава «Лукойла» никогда не оказывался на верхушке российского рейтинга Forbes, однако у него есть шансы опередить Потанин, полагают эксперты.

Тройку лидеров замыкает Леонид Михельсон, состояние которого оценивается в 24,9 миллиарда долларов. Оно также увеличилось за 2019 год, однако рост оказался не таким значительным, как у конкурентов.