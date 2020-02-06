Путин учредил должность для Медведева

Президент России Владимир Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, подписав соответствующие правки в федеральный закон. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, Заместитель назначается на должность и освобождается от нее главой государства. Его полномочия также определяет президент. Ранее глава государства предложил эту должность Дмитрию Медведеву, который покинул пост премьер-министра.

Медведев объявил об отставке правительства сразу после выступления президента перед Федеральным собранием, где Владимир Путин объявил о планах внести изменения в Конституцию.

После ухода Медведева премьером стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Новый премьер существенно обновил состав правительства.