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Путин учредил должность для Медведева

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин учредил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, подписав соответствующие правки в федеральный закон. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, Заместитель назначается на должность и освобождается от нее главой государства. Его полномочия также определяет президент. Ранее глава государства предложил эту должность Дмитрию Медведеву, который покинул пост премьер-министра.

Медведев объявил об отставке правительства сразу после выступления президента перед Федеральным собранием, где Владимир Путин объявил о планах внести изменения в Конституцию.

После ухода Медведева премьером стал Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Новый премьер существенно обновил состав правительства.

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