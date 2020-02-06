Власти объяснили создание карантинной зоны под Тюменью

Центр под Тюменью выбрали в качестве карантинной зоны по коронавирусу, потому что он строился как противотуберкулезный санаторий и обладает всеми необходимыми условиями, сообщила начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

В частности, центр имеет отдельную скважину, автономную систему канализации, пищеблок с цеховым делением, прачечную. Все это создает хорошую систему для биологической безопасности.

Ранее стало известно, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть Китай, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из китайских городов.

Россиянам предстоит пробыть в удаленном от города центре 14 дней — это максимальное время для появления симптомов вируса. После этого граждане отправятся в свои родные регионы, отметила Шарухо.

Вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в Китае в конце декабря 2019 года, ее эпицентром стал город Ухань. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. На сегодня число зараженных превышает 28 тысяч человек, 563 погибли.