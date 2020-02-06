Алтайская банда обобрала алтайский маслосырзавод на миллионы

Банда в Алтайском крае ограбила маслосырзавод почти на 4 миллиона рублей. Участники предстанут перед судом, сообщает МВД региона.

По данным ведомства, с декабря 2017 года по февраль 2019 года участники преступной группы из 15 человек похитили готовую продукцию на 3,7 миллиона рублей с территории маслосырзавода в Усть-Калманском районе.

Следователи выяснили, что они распределили роли и функции. Руководил ими один из рабочих – мужчина 1961 года рождения. Он разработал и организовал схему хищения сыра с территории предприятия. Одни из участников прятали похищенную продукцию на складе, другие выносили ее с территории, третьи – вывозили и реализовывали.

Во время обысков было изъято и возвращено заводу 580 килограммов похищенного сыра.

В ходе расследования было допрошено более 50 свидетелей, проведено 26 судебных экспертиз, более 30 осмотров изъятых в ходе обысков предметов и документов. Наложен арест на имущество подозреваемых почти на 2,8 миллиона рублей.

Сейчас всем участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.