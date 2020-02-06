Охотник погиб под лавиной в горах Алтая

Охотник погиб под лавиной, сошедшей в высокогорьях Республики Алтай. Его тело искали неделю, сообщает МЧС региона.

30 января поступило сообщение о том, что пропал 43-летний житель житель Усть-Коксинского района. он ушел на охоту в урочище Собачье и попал под сошедшую со склона лавину. Ране спасатели неоднократно сообщали о том, что в регионе выпало много снега, и опасность схода лавин возросла в несколько раз.

Мужчину искали спасатели и волонтеры из села Мараловодка, всего 34 человека, было задействовано 11 единиц техники. Методом зондирования спасатели обследовали 1600 квадратных метров. Тело его обнаружили в четверг в первой половине дня.

Специалисты напоминают, что в регионе сохраняется угроза схода снежных лавин. Жителям республики и туристам рекомендуют воздержаться от походов по горным маршрутам, и особо тщательно соблюдать меры безопасности вблизи горных склонов.