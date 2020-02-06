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Мишустин призвал быть осторожнее с повышением штрафов

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов, поскольку, например, введение штрафа за превышение скорости в 5 тысяч рублей непосильно для многих людей.

«При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы», — приводит ТАСС слова Мишустина.

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По словам премьера, любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, надо, в первую очередь, рассматривать с учетом платежеспособности населения, «а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования». «А не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их [штрафов] размеры», — добавил он.

«Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту. Работа правительства - это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле - главный индикатор нашей деятельности», — заявил Мишустин.

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