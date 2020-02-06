Ростелеком станет «раздавать» интернет через телевышки в Сибири

«В будущем объекты РТРС, которые представляют собой вышки с ретрансляторами, будут во многих сибирских регионах использоваться не только для передачи теле- и радиосигнала, но и как базовые станции», — сказал директор макрорегионального филиала «Сибирь» Ростелекома Николай Зенин.

По его словам, «это позволит подключать к интернету социально значимые объекты по национальной программе "Цифровая экономика" — это в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, территориальные избирательные комиссии и пожарные части».

Больше всего вышек — 82 — подключено в Алтайском крае и Республике Алтай, в Республике Бурятия и Забайкалье — 31, в Омской области таких точек насчитывается 24, в Иркутской области — 20, в Красноярском крае и Республике Хакасия — 19. В Томской области завершены работы на 7 объектах, в Кузбассе — на 6, в Новосибирской области — на 5 вышках Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Для этого компания проложила 1 737 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Больше всего нового оптоволокна в рамках проекта появилось в Алтайском крае и Республике Алтай — там магистральная сеть приросла сразу на 692 и 196 километров соответственно, а также в Красноярском крае и Республике Хакасия, где оператор в общей сложности проложил 416 километров ВОЛС.

В Иркутской области за прошлый год было построено 94 километра линий связи, в Омской области — 113, в Республике Бурятия и Забайкалье — 186.В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях для объектов РТРС проложили 38 километров оптоволокна.