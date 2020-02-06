Американцев напугали «серой смертью»

Американские полицейские в штате Луизиана впервые столкнулись с новым смертельно опасным наркотиком под названием «серая смерть».

В состав наркотика входят героин, а также другие вещества, по своему действию он в десять тысяч раз сильнее, чем морфий. Даже крошечная доза способна убить человека, передает местный телеканал KLFY.

Цветом наркотик напоминает бетон. Полицейские предупредили граждан, что к этому веществу опасно просто прикасаться, а употребление непосвященным человеком грозит немедленной смертью.

При обнаружении наркотика жителям штата необходимо в срочном порядке связаться с правоохранительными органами. Впервые «серая смерть» была описана в 2017 году, ее «родиной» считаются штаты Алабама и Джорджия.