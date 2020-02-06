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Фильм «Текст» с Петровым превратят в сериал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Создатели фильма «Текст» на волне успеха картины у зрителей решили расширить проект до сериала, сообщил режиссер ленты Клим Шипенко.

«Идея появилась у меня на съемках фильма, и я предложил продюсеру Эдуарду Илояну: давай сделаем из этого материала два формата — и фильм, и сериал. И когда стало понятно, что у «Текста» есть большая фан-база, которая будет рада посмотреть сериал, мы поняли, что не можем отказать им в удовольствии, — цитирует Шипенко «Экспресс газета».

Планируется сделать из фильма пять серий. Зрители увидят сериал «Текст» совершенно по-новому, благодаря монтажу.

«Текст» повествует о герое Илье Горюнове, который несправедливо отсидел в тюрьме за наркотики, а, когда вышел, убил своего врага, забрав его телефон. Илья на время стал Петром, владельцем телефона, взяв на себя все его проблемы и тайны.

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