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МИД признал гибель российских военных в Сирии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Российские и турецкие военные специалисты погибли в Сирии в результате атак террористов, сообщает пресс-служба МИД России. Число погибших россиян при этом не называется.

«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки», — говорится в сообщении.

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В частности, только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений террористов. Кроме этого, не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников.

Ранее СМИ сообщили, что 1 февраля в окрестностях Латакии погибли офицеры Центра специального назначения ФСБ Дмитрий Минов, Булат Ахматьянов, Всеволод Трофимов и Руслан Гимадиев. Российские офицеры якобы попали в засаду.

Погибшие военные должны были обеспечивать безопасность встречи руководителей Сирии и Турции, которая должна была пройти в районе города Касаб, являясь снайперами российского спецподразделения.

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fireworker

Времени на раскачку нет! Завтра доложить о результатах

Uynachalnica

Он полицейский! На разгоне митингов в безнаказанность поверил.