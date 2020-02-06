МИД признал гибель российских военных в Сирии

Российские и турецкие военные специалисты погибли в Сирии в результате атак террористов, сообщает пресс-служба МИД России. Число погибших россиян при этом не называется.

«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки», — говорится в сообщении.



В частности, только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений террористов. Кроме этого, не прекращаются попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников.

Ранее СМИ сообщили, что 1 февраля в окрестностях Латакии погибли офицеры Центра специального назначения ФСБ Дмитрий Минов, Булат Ахматьянов, Всеволод Трофимов и Руслан Гимадиев. Российские офицеры якобы попали в засаду.

Погибшие военные должны были обеспечивать безопасность встречи руководителей Сирии и Турции, которая должна была пройти в районе города Касаб, являясь снайперами российского спецподразделения.