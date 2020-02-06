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Двухлетняя девочка в Забайкалье задохнулась в гараже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Забайкальского края пошел в гараж прогреть машину и взял с собой двухлетнюю дочь. В салоне они уснули, а когда мужчина очнулся и попытался спасти девочку, было уже поздно, сообщило краевое СУ СК России.

В среду в полицию поступила информация, что в селе Верх-Усугли в Тунгокоченском районе обнаружили тело двухлетней девочки без признаков насильственной смерти. Следователи немедленно выехали на место происшествия.

Сыщики выяснили, что 30-летний местный житель пошел в гараж прогревать автомобиль и взял с собой двухлетнюю дочь. В это время температура воздуха на улице опустилась почти до -40 градусов.

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Мужчина завел машину и прикрыл дверь гаража, а сам с дочерью сел внутрь автомобиля. Из-за выхлопных газов он уснул в салоне и проснулся только из-за телефонного звонка.

Мужчина тут же взял дочку и вынес на свежий воздух, но было поздно — девочка умерла. Самого мужчину в тяжелом состоянии увезли в местную больницу. Следователи назначили проведение судебной экспертизы для установления причин смерти девочки. Допрошены мать и родственники, соседи. Проводятся другие следственные действия.

СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до двух лет лишения свободы.

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