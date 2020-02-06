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СК закрыло дело Штельмаха за выдачу спецпропусков для машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Следователи закрыли уголовное дело в отношении бывшего главы ГИБДД Сергея Штельмаха за выдачу документов, позволяющих избегать проверки на дорогах, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.

Штельмах возглавлял областное управление ГИБДД 12 лет. В конце октября 2018 года был уволен за выдачу документов, позволяющих избегать проверок на дорогах. Его виновность удалось установить на полиграфе. В марте 2019 года следственные органы возбудили в отношении Штельмаха уголовное дело. Он был уволен «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Пытался восстановится через суд, но не смог.

«Предписания в выданных удостоверениях на шесть человек противоречат действующему законодательству при условии совершения указанными лицами административных или уголовных преступлений. В ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц, при помощи указанных удостоверений, от какой-либо ответственности», — говорится в сообщении.

Следователи закрыли дело из-за отсутствия состава преступления, то есть из-за наличия этих пропусков никаких «существенных последствий не наступило». 

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