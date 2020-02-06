СК закрыло дело Штельмаха за выдачу спецпропусков для машин

Следователи закрыли уголовное дело в отношении бывшего главы
ГИБДД Сергея Штельмаха за выдачу документов, позволяющих избегать проверки на дорогах, сообщает СУ СК РФ по Новосибирской области.
Штельмах возглавлял областное управление ГИБДД 12 лет. В
конце октября 2018 года был уволен за выдачу документов, позволяющих
избегать проверок на дорогах. Его виновность удалось установить на полиграфе. В
марте 2019 года следственные органы возбудили в отношении Штельмаха уголовное
дело. Он был уволен «в связи с совершением проступка, порочащего
честь сотрудника органов внутренних дел». Пытался восстановится через суд, но
не смог.
«Предписания в выданных удостоверениях на шесть человек
противоречат действующему законодательству при условии совершения указанными
лицами административных или уголовных преступлений. В ходе расследования не
было установлено фактов уклонения лиц, при помощи указанных удостоверений, от
какой-либо ответственности», — говорится в сообщении.
Следователи закрыли дело из-за отсутствия состава
преступления, то есть из-за наличия этих пропусков никаких «существенных
последствий не наступило».