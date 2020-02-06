Экипаж МКС приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-13» с экипажем МКС успешно приземлился в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

На корабле находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянец Лука Пармитано, они завершили работу на Международной космической станции. На МКС остались российский космонавт Олег Скрипочка, а также астронавты США Эндрю Морган и Джессика Меир.

Теперь к МКС отправится «Союз МС-16». В основной экипаж вошли российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Полет запланирован на 9 апреля.

«Союз МС-16» станет первым пилотируемым кораблем, запущенным на новой версии ракеты «Союз-2.1а». До этого к МКС на новой ракете стартовал только «Союз МС-14», пассажиром тестового корабля был антропоморфный робот Федор.