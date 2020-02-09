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Фильм дня: «Чикаго»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Чикаго» режиссера Роба Маршалла, снятый по одноимённому мюзиклу, был удостоен шести из тринадцати премий «Оскар», на которые был номинирован, включая за лучший фильм года.

В центре сюжета девушка Рокси Харт. Она замужем за механиком и проводит все время дома, в ожидании супруга, хотя мечтает стать знаменитой, как ее кумир — стервозная примадонна кабаре Вэлма Келли. В погоне за мечтой Рокси убивает любовника и попадает в тюрьму, где встречается с Вэлмой и адвокатом Билли Флинном. С этого момента ее главная цель всеми правдами и неправдами остаться живой.

Главную роль в картине сыграла актриса Рене Зеллвегер, ее коллегами по кадру стали Кэтрин Зета-Джонс, Джон К. Рейли и Ричард Гир.

Фильм пропитан невероятной энергетикой. В нем и колоритная музыка, и изумительные костюмы, и сумасшедшие танцы, а главное — профессиональная игра актеров. Фильм обязательно стоит посмотреть тем, кто мечтает о славе, ведь «Чикаго» показывает, насколько жестока, унизительна может быть звездная жизнь.



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saxat

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pepelmetal

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