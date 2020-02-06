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Умер старейший актер Голливуда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © michaeldouglas.fan instagram.com/michaeldouglas.fan
Актер Кирк Дуглас скончался на 104 году жизни 5 февраля, сообщил в соцсети его сын Майкл Дуглас. Он был старейшим актером Голливуда, карьера которого началась в 1940-х годах.

«Я и мои братья с огромной грустью сообщаем, что Кирк Дуглас покинул нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотой эры кино, который дожил до своей золотой поры, гуманистом, чья приверженность правосудию и чьи принципы установили стандарт, на который нам всем стоит равняться», — написал Майкл Дуглас в Instagram.

Первой ролью в Голливуде для Кирка Дугласа стала роль униженного мужа главной героини в драме «Странная любовь Марты Айверс», а популярность принесла картина «Чемпион» режиссера Стэнли Крамера, за которую актера номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль. В этой же номинации он был представлен в разные годы еще за два фильма: «Зрелые и красивые», «Жажда жизни».  Но награды он так и не удостоился и в 1996 году ему вручили почетный «Оскара» — «за 50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе».

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