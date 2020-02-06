Умер старейший актер Голливуда

«Я и мои братья с огромной грустью сообщаем, что Кирк Дуглас
покинул нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из
золотой эры кино, который дожил до своей золотой поры, гуманистом, чья
приверженность правосудию и чьи принципы установили стандарт, на который нам
всем стоит равняться», — написал Майкл Дуглас в Instagram.
Первой ролью в Голливуде для Кирка Дугласа стала роль
униженного мужа главной героини в драме «Странная любовь Марты Айверс», а
популярность принесла картина «Чемпион» режиссера Стэнли Крамера, за которую
актера номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль. В этой же номинации он
был представлен в разные годы еще за два фильма: «Зрелые и красивые», «Жажда
жизни». Но награды он так и не удостоился и в 1996 году ему вручили почетный
«Оскара» — «за 50 лет творческих и моральных усилий в
кинематографическом сообществе».