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Сын экс-президента Киргизии умер в Москве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, мужчина жил в Москве вместе с женой, сыном и дочерью.

По словам близких друзей семьи, у мужчины диагностировали внезапный сердечный приступ, врачи не смогли его спасти, передает Sputnik Кыргызстан. Айдар Акаев был старшим сыном Аскара Акаева.

Акаев в 2005 году вместе с сестрой Бермет стал депутатом парламента, но после «тюльпановой» революции в Киргизии итоги выборов аннулировали. После возбуждения нескольких уголовных дел по финансовым махинациям и выводе средств семья президента покинула страну.

Его отец, бывший президент Киргизии, также живет в Москве и работает главным научным сотрудником в Институте математических исследований сложных систем МГУ.

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