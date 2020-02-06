Личные данные 1,2 млн клиентов МФО выставили на продажу

Персональные данные более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций (МФО) были выставлены продажу в Сеть. По мнению экспертов, эти данные были собраны из разных мест

На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО). В базе содержатся данные более 1,2 миллиона клиентов МФО, входящей в топ-10 на рынке, уверяет ее продавец.

РБК изучил эти данные. «Пробник» базы, содержащий около 800 записей, включает Ф.И.О., номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и паспортные данные россиян. В сеть могли попасть данные клиентов МФО «Быстроденьги», «Займер», «еКапуста», «Лайм» и «Микроклад».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ждите звонка: как банки теряют данные клиентов

«К сожалению, это не первый случай утечки, в декабре был похожий инцидент распространения базы данных якобы МФО. От текущей она отличалась набором информации, названием столбцов», — Антон Грунтов, директор по безопасности группы компаний Eqvanta в нее входят «Быстроденьги»).

Источник, близкий к ЦБ, сказал, что продаваемая база похожа на объединение данных клиентов МФО из разных источников, а не на утечку из одной компании. Грунтов считает, что база данных не может принадлежать МФО или банкам из-за ее непригодности для работы, так как там есть поля, которые содержат только номер телефона и почту.

Источником этих данных могут быть веб-мастера или лидогенераторы, которые собирают данные клиентов для дальнейшей перепродажи. Источником утечки может быть база данных компаний-партнеров, которые собирают в интернете заявки на кредиты и продают их МФО. Кроме того, там предположили, что это может быть составная база данных клиентов нескольких уже не функционирующих МФО.