Победителей «Оскара» досрочно слили в Сеть

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала в Twitter-аккаунте список победителей премии «Оскар», позднее удалив пост.

Академия объяснила, что публикация списка была ошибкой, а на картинке были отображены лишь ожидания зрителей, а не реальные победители «Оскара».

Пользователи Сети успели сохранить снимок с ожидаемыми победители и распространили его в соцсети. Предположительно, приз за лучший фильм получит картина «Паразиты», лучшим режиссером станет Сэм Мендес за фильм «1917», лучшим актером признают Хоакина Феникса («Джокер), а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.