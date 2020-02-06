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Победителей «Оскара» досрочно слили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 7izvilin.krd instagram.com/7izvilin.krd
Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала в Twitter-аккаунте список победителей премии «Оскар», позднее удалив пост.

Академия объяснила, что публикация списка была ошибкой, а на картинке были отображены лишь ожидания зрителей, а не реальные победители «Оскара».

Пользователи Сети успели сохранить снимок с ожидаемыми победители и распространили его в соцсети. Предположительно, приз за лучший фильм получит картина «Паразиты», лучшим режиссером станет Сэм Мендес за фильм «1917», лучшим актером признают Хоакина Феникса («Джокер), а лучшей актрисой — Рене Зеллвегер.


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Топ комментариев

ager

путин должен уйти с поста президента, народ устал от пустых обещаний

WSG0600-164-164

Неужели всё так плохо? Надо контроль над контралёрами, контралёров вводить?

btr30

Я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны...

Uynachalnica

За 5 дней управятся, как с конституцией?!

Fazar

Возвращение знака "шипы", - все для людей, а расстрел для жуликов укравших свыше 5 млн.руб слабо?