Победителей «Оскара» досрочно слили в Сеть

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала в Twitter-аккаунте список победителей премии «Оскар», позднее удалив пост.
Академия объяснила, что публикация списка была ошибкой, а на
картинке были отображены лишь ожидания зрителей, а не реальные победители «Оскара».
Пользователи Сети успели сохранить снимок с ожидаемыми
победители и распространили его в соцсети. Предположительно, приз за лучший
фильм получит картина «Паразиты», лучшим режиссером станет Сэм Мендес за фильм «1917»,
лучшим актером признают Хоакина Феникса («Джокер), а лучшей актрисой — Рене
Зеллвегер.
Академия объяснила, что публикация списка была ошибкой, а на
картинке были отображены лишь ожидания зрителей, а не реальные победители «Оскара».
Пользователи Сети успели сохранить снимок с ожидаемыми
победители и распространили его в соцсети. Предположительно, приз за лучший
фильм получит картина «Паразиты», лучшим режиссером станет Сэм Мендес за фильм «1917»,
лучшим актером признают Хоакина Феникса («Джокер), а лучшей актрисой — Рене
Зеллвегер.
not the academy tweeting their own "predictions" for the oscars... pic.twitter.com/y63acMGQvk— alina (@loversinfilm) February 4, 2020