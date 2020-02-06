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ДТП с 29 машинами произошло на глубоком объезде Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Красноярскому краю

Авария с участием 29 машин произошла в условиях плохой видимости в Емельяновском районе около деревни Сухая Балка, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Из-за погодных условий произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Два человека обратились за медицинской помощью.

Движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Объезд данного участка осуществляется по улицам Пограничников, Гайдашовки и Северному шоссе. Полицейские оформляют дорожно-транспортные происшествия, а также в ручном режиме регулируют движение.

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