ДТП с 29 машинами произошло на глубоком объезде Красноярска

Авария с участием 29 машин произошла в условиях плохой видимости в Емельяновском районе около деревни Сухая Балка, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

Из-за погодных условий произошло семь дорожно-транспортных происшествий с участием 29 автомобилей. Два человека обратились за медицинской помощью.

Движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях. Объезд данного участка осуществляется по улицам Пограничников, Гайдашовки и Северному шоссе. Полицейские оформляют дорожно-транспортные происшествия, а также в ручном режиме регулируют движение.