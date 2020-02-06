Представлены пять претендентов на «Евровидение» от России

Певицы Полина Гагарина и Zivert стали претендентками на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение» от России, всего Первый канал представил пять кандидатов.

Шорт-лист музыкантов, которые могут выступить на «Евровидении», опубликовало издание Super, ссылаясь на источник на Первом канале. Среди претендентов Полина Гагарина, Zivert, группа Little Big, казахстанский певец Димаш и Александр Панайотов.

Ранее СМИ сообщали о желании Ольги Бузовой выступить на «Евровидении», поскольку сама телеведущая на одном из своих концертов в шутку сказала, что готова покорить музыкальный конкурс. Но, судя по всему, ее кандидатура рассмотрена не была. По информации Первого канала, представитель от России будет известен в марте-апреле.

«Евровидение» пройдет 13 и 16 мая. Право на проведение конкурса в 2020 году получили Нидерланды после победы их представителя Дункана Лоуренса с песней «Arcade» на конкурсе 2019 года.