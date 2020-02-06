Мальчик застрял во льду на Бердском заливе

Мальчик застрял в мокром снегу на Бердском заливе, его вытащили спасатели, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Мальчик опрометчиво решил прогуляться по льду, недалеко от берега неожиданно провалился и застрял в мокром снегу. Инцидент произошел на Бердском заливе в среду и мог стоить подростку жизни. На помощь ему оперативно пришли спасатели МЧС России.

«Поступило сообщение, что требуется срочная помощь. Мы приехали, помогли мальчику, уложили на носилки и бегом доставили домой, который находился рядом водоемом. Помощь медиков не потребовалась», — сообщил начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.

Школьник дрожащим от холода голосом пояснил спасателям, что смог освободить ноги из ледяной воды, но не знал, как достать свою обувь и добраться до берега, ведь лед оказался коварным, на его поверхности находилась вода и снежная каша.

С нарушителями, выезжающими на лед, ежедневно борются мобильные межведомственные группы.