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Мальчик застрял во льду на Бердском заливе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Мальчик застрял в мокром снегу на Бердском заливе, его вытащили спасатели, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Мальчик опрометчиво решил прогуляться по льду, недалеко от берега неожиданно провалился и застрял в мокром снегу. Инцидент произошел на Бердском заливе в среду и мог стоить подростку жизни. На помощь ему оперативно пришли спасатели МЧС России.

«Поступило сообщение, что требуется срочная помощь. Мы приехали, помогли мальчику, уложили на носилки и бегом доставили домой, который находился рядом водоемом. Помощь медиков не потребовалась», — сообщил начальник Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Николай Ярманов.

Школьник дрожащим от холода голосом пояснил спасателям, что смог освободить ноги из ледяной воды, но не знал, как достать свою обувь и добраться до берега, ведь лед оказался коварным, на его поверхности находилась вода и снежная каша.

С нарушителями, выезжающими на лед, ежедневно борются мобильные межведомственные группы.

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ager

путин должен уйти с поста президента, народ устал от пустых обещаний

WSG0600-164-164

Неужели всё так плохо? Надо контроль над контралёрами, контралёров вводить?

btr30

Я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны...

Uynachalnica

За 5 дней управятся, как с конституцией?!

Fazar

Возвращение знака "шипы", - все для людей, а расстрел для жуликов укравших свыше 5 млн.руб слабо?