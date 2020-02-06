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Зараженный вредителями салат из Китая едва не попал в Иркутск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Elsemargriet / Pixabay License

Партию зараженного карантинными вредителями салата-латука, которые ехал из Китая, остановили в Иркутске. Рефрижератор прибыл в город до того, как ввели ограничение на въезд из-за коронавируса, сообщила пресс-служба областного Россельхонадзора.

В понедельник сотрудники Россельхознадзора проверили партию овощей, приехавших из Китая в Иркутск. На образцах салата-латука специалисты выявили самок пальмового трипса (Trips palmi Karn). Эти насекомые являются карантинным в России.

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Пальмовый трипс — насекомое длиной около 1 миллиметра, родиной которого является Юго-Восточная Азия. Вредитель распространяется в ходе торговли с посадочным материалом, срезанными цветами, овощами, упаковочным материалом.

В условиях России наибольшую опасность представляет проникновение и распространение трипса на предприятиях закрытого грунта. Он повреждает растения из 20 семейств, предпочитая пасленовые, тыквенные, бобовые. Развивается также на многих декоративных растениях в теплицах и оранжереях. Собственник груза провел обеззараживание зараженной партии салата. Пробы повторно отобраны и исследованы.

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