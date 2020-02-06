Уралвагонзавод рассказал о ходе испытаний «Арматы»

Новейший российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний и принципиальных изменений в его конструкцию вносить уже не будут, сообщил официальный представитель концерна «Уралвагонзавод».

«Под перспективную машину специально разрабатывается новый боекомплект», — приводит РИА Новости слова представителя концерна.

Минобороны России ранее подписало контракт на закупку 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата». Ожидается, что весь контракт будет выполнен до конца 2021 года.

Т-14 – перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

Он является первым в мире танком, реализующим в своём конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.

Широкой публике Т-14 был представлен на параде Победы в 2015 году вместе с другими изделиями на базе «Арматы».