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Трех китайских летчиков увезли в больницу в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Трех летчиков из КНР, проходивших обучение на авиационном заводе в Улан-Удэ, госпитализировали с фарингитом, медики ждут результатов анализов на коронавирус, сообщила представитель Роспотребнадзора по Бурятии.

«Они прибыли в составе группы для обучения на авиационный завод (У-УАЗ) 31 января рейсом Пекин-Иркутск. В настоящее время им выставлен диагноз острый фарингит. Также мы ждем результатов анализов на коронавирус из Новосибирска. Анализы были отправлены, это необходимая процедура», — цитируют РИА Новости представителя ведомства.

Вспышка заболеваний, вызванных ранее неизвестной формой вируса 2019-nCoV, началась в декабре в городе Ухане (КНР). Сейчас число заразившихся превысило 24,3 тысячи человек, умерло 491.

Более 170 человек заболели за пределами Китая. ВОЗ назвала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем, в аэропортах проводят тщательных досмотр все пассажиров. Граждан России, находившихся в Китае, эвакуируют военные. 

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ager

путин должен уйти с поста президента, народ устал от пустых обещаний

WSG0600-164-164

Неужели всё так плохо? Надо контроль над контралёрами, контралёров вводить?

btr30

Я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны...

Uynachalnica

За 5 дней управятся, как с конституцией?!

Fazar

Возвращение знака "шипы", - все для людей, а расстрел для жуликов укравших свыше 5 млн.руб слабо?