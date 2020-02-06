Трех китайских летчиков увезли в больницу в Бурятии

Трех летчиков из КНР, проходивших обучение на авиационном заводе в Улан-Удэ, госпитализировали с фарингитом, медики ждут результатов анализов на коронавирус, сообщила представитель Роспотребнадзора по Бурятии.

«Они прибыли в составе группы для обучения на авиационный завод (У-УАЗ) 31 января рейсом Пекин-Иркутск. В настоящее время им выставлен диагноз острый фарингит. Также мы ждем результатов анализов на коронавирус из Новосибирска. Анализы были отправлены, это необходимая процедура», — цитируют РИА Новости представителя ведомства.

Вспышка заболеваний, вызванных ранее неизвестной формой вируса 2019-nCoV, началась в декабре в городе Ухане (КНР). Сейчас число заразившихся превысило 24,3 тысячи человек, умерло 491.

Более 170 человек заболели за пределами Китая. ВОЗ назвала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем, в аэропортах проводят тщательных досмотр все пассажиров. Граждан России, находившихся в Китае, эвакуируют военные.