Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Новосибирска. ВИДЕО

Автомобиль Toyota Corolla заехал на островок безопасности и врезался в группу пешеходов на площади Калинина в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по региону.

Водитель автомобиля Toyota Corolla в 09.40 по местному времени (05.40 мск) на площади Калинина выехал на островок безопасности, сбил дорожный знак, а затем въехал в группу пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадали две женщины. Одна была доставлена в больницу, другой оказали медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении.