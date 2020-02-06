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Автомобиль врезался в толпу пешеходов в центре Новосибирска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобиль Toyota Corolla заехал на островок безопасности и врезался в группу пешеходов на площади Калинина в Новосибирске, сообщает ГУ МВД по региону.

Водитель автомобиля Toyota Corolla в 09.40 по местному времени (05.40 мск) на площади Калинина выехал на островок безопасности, сбил дорожный знак, а затем въехал в группу пешеходов, переходивших проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадали две женщины. Одна была доставлена в больницу, другой оказали медицинскую помощь на месте», — говорится в сообщении.


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ager

путин должен уйти с поста президента, народ устал от пустых обещаний

WSG0600-164-164

Неужели всё так плохо? Надо контроль над контралёрами, контралёров вводить?

btr30

Я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны...

Uynachalnica

За 5 дней управятся, как с конституцией?!

Fazar

Возвращение знака "шипы", - все для людей, а расстрел для жуликов укравших свыше 5 млн.руб слабо?