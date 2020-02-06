Доля Windows 10 резко выросла после отказа от поддержки «семерки»

Американская корпорация Microsoft в январе прекратила поддержку одной из своих самых популярных операционных систем — Windows 7, что тут же повлияло на долю ОС на рынке.

Подсчитывающего долю каждой операционной системы на рынке, количество пользователей Windows 10 в январе выросло почти на 4% по сравнению с декабрем 2019 года, до 57,1%. Это самый сильный ежемесячный прирост доли ОС с июля 2019 года, когда количество пользователей Windows 10 выросло на 3,1%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на NetMarketShare.

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Доля Windows 7 сократилась на 4%, до 25,6%, Windows 8 занимает 3,4% рынка, Mac OS установлена на 9,7% компьютеров, Linux — на 1,5%, Chrome OS — менее чем на 0,5%.

Microsoft призывала обновиться до Windows 10 в течение нескольких последних лет. Во всем мире в настоящее время порядка 400 млн устройств все еще работают на Windows 7.