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Доля Windows 10 резко выросла после отказа от поддержки «семерки»

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Американская корпорация Microsoft в январе прекратила поддержку одной из своих самых популярных операционных систем — Windows 7, что тут же повлияло на долю ОС на рынке.

Подсчитывающего долю каждой операционной системы на рынке, количество пользователей Windows 10 в январе выросло почти на 4% по сравнению с декабрем 2019 года, до 57,1%. Это самый сильный ежемесячный прирост доли ОС с июля 2019 года, когда количество пользователей Windows 10 выросло на 3,1%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на NetMarketShare.

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Доля Windows 7 сократилась на 4%, до 25,6%, Windows 8 занимает 3,4% рынка, Mac OS установлена на 9,7% компьютеров, Linux — на 1,5%, Chrome OS — менее чем на 0,5%.

Microsoft призывала обновиться до Windows 10 в течение нескольких последних лет. Во всем мире в настоящее время порядка 400 млн устройств все еще работают на Windows 7.

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ager

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WSG0600-164-164

Неужели всё так плохо? Надо контроль над контралёрами, контралёров вводить?

btr30

Я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны...

Uynachalnica

За 5 дней управятся, как с конституцией?!

Fazar

Возвращение знака "шипы", - все для людей, а расстрел для жуликов укравших свыше 5 млн.руб слабо?