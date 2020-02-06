Определены регионы-лидеры по потреблению водки

Сахалинская и Магаданская области, а также Коми, Чукотка и Карелия стали лидерами по потреблению водки, такие данные приводит Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Самыми активно пьющими водку в стране по итогам прошлого года стали жители Сахалинской (12 литров на душу населения) и Магаданской областей (11,4 литра), а также Коми (10,6 литра), Чукотки (10 литров) и Карелии (9,6 литра), приводят «Известия» результаты исследования.

Эти регионы традиционно лидируют и по потреблению алкоголя в целом, пояснил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз. Он подчеркнул, что в этих регионах высокие средние зарплаты, что дает возможность гражданам покупать легальный алкоголь. Нелегальное спиртное не учитывается в официальной статистике.

По словам эксперта, речь идет об удаленных территориях с холодным климатом. Там традиционно предпочитают крепкие напитки, то есть сама структура потребления спиртного диктует покупателям свои правила. При этом слабоалкогольные напитки жители этих субъектов пьют мало.

Основную массу населения большинства «пьющих» регионов составляют мужчины, в том числе те, кто приезжает туда работать вахтовым методом, пояснил Дробиз.