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Видео авиакатастрофы в аэропорту Стамбула появилось в Сети

Источник:
РИА Новости
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Три человека погибли, 179 получили ранения в результате жесткой посадки самолета авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула. Турецкое информагентство DHA опубликовало видео катастрофы.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как лайнер на высокой скорости движется по взлетно-посадочной полосе, после чего выкатывается за ее пределы и падает с обрыва. По предварительной информации, причиной трагедии стала непогода.

В результате инцидента самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, развалился на три части. По последним данным, погибли три человека, 179 получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на DHA.

Как заявил губернатор Стамбула Али Ерликайя, всего на борту находились 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Россиян среди пассажиров не было.

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