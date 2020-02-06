Овчарка в Забайкалье помогла раскрыть 80 преступлений

Бельгийская овчарка Дельт, которая помогла раскрыть 80 преступлений в Забайкалье, отправилась на заслуженную пенсию. Кинолог Денис Симаков, с которым пес проработал восемь лет, не намерен бросать любимца, сообщила пресс-служба краевого МВД.

Симаков служит в органах внутренних дел 16 лет. Больше половины своей профессиональной жизни он посвятил кинологической службе. За это время у него сменилось несколько четвероногих напарников.

Но именно бельгийская овчарка Дельт стала настоящим другом и внесла свой вклад в совместные полицейские будни. За восемь лет службы младший полицейский-кинолог Денис Симаков и его овчарка Дельт раскрыли более 80 преступлений. Около 1 тысячи раз они выезжали вместе по сообщениям о различных происшествиях и преступлениях.

Симаков рассказал, что со своей собакой он выигрывал региональные соревнования полицейских-кинологов, помогал искать без вести пропавших граждан и даже летал на вертолете. Полицейский признается, будет тяжело начинать воспитание новой собаки, однако главный секрет успеха кроется в доверии к ней.

Но с четвероногим другом Дельтом полицейский расставаться не намерен. Пес пойдет на заслуженную пенсию и будет жить в доме в качестве домашнего любимца.