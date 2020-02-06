Гигантский жировик удалили у мужчины в Красноярске

Врачи удалили шестикилограммовый «жировик» у мужчины в Красноярске, сообщается на сайте Красноярской краевой больницы.

«У меня был небольшой живот, но не сказать, что огромный. Думал, это нормально — мужчины с возрастом поправляются. Регулярно наблюдался у гастроэнтеролога, проходил УЗИ, но ничего необычного обследования не показывали. Но несколько месяцев назад я начал периодически ощущать сильный дискомфорт — после приёма пищи живот раздувался, больше двух раз в день есть не мог, появлялись резкие боли в области живота, стал часто ощущать слабость, раздражение, появилась бессонница», — рассказал пациент.

Опухоль обнаружили с помощью компьютерной томографии. Биопсия показала, что это не рак, а липома — доброкачественное жировое образование, которое часто встречается в виде подкожных образований на теле. В народе её называют «жировик».

Фото: © пресс-служба Красноярской краевой больницы

«Пациент обратился в больницу, когда у него развился сильный болевой синдром. То, что УЗИ не показало такое большое образование, объяснимо расположением опухоли – она была в составе передней брюшной стенки и была невидима для ультразвукового аппарата», — сказал хирург Станислав Слабнин.

Операция прошла без осложнений, поскольку опухоль не была прикреплена к органам кровеносными сосудами. Послеоперационные боли пациента объясняются тем, что внутренние органы, кишечник долгое время находились в неестественном сдавленном состоянии, а после освобождения пространства в брюшной полости возвратились на свои места.