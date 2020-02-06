ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, в настоящее время отсутствуют эффективные методы лечения нового коронавируса, заявил официальный представитель организации Тарик Язаревич.

«Не существует известных эффективных терапевтических средств против вируса 2019-nCoV», — сообщил он газете Financial Times. Тем самым ВОЗ, как отмечает издание, «подвергла сомнению» сообщения о прорыве в попытках найти средства лечения коронавируса нового типа. Приводит ТАСС выдержки из статьи.

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Организация порекомендовала специалистам проводить контролируемые клинические исследования с любыми возможными препаратами, добавляет газета.

Телеканал Sky News сообщил ранее, что британские исследователи совершили прорыв в разработке вакцины против нового коронавируса. Согласно его информации, профессор Имперского колледжа Лондона Робин Шэтток готов к тому, чтобы уже на следующей неделе начать проверку вакцины на животных, а летом — на людях при условии достаточного финансирования.

По последним данным Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, количество случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае превысило 28 тысяч, 563 человека умерли, 1153 выздоровели.