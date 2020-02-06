Шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ на незаконное задержание

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя воином-шаманом и собиравшийся дойти до Москвы, чтобы изгнать Путина, подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) за незаконное задержание, сообщил Sibnet.ru координатор организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

«Речь идет о его задержании 10 декабря», — прокомментировал Прянишников.

С жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ также обратились сторонники Габышева — Кирилл Мухтарулин и Алексей Брылев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Дорогами духов, или Куда уходили шаманы

Габышев стал известен в январе 2019 года, когда в Сети появились видео, где он рассказывал о своем походе в Москву, чтобы изгнать Владимира Путина из Кремля. По пути следования шамана к нему присоединилось несколько сторонников. В Бурятии двух из них задержали, что переросло в несанкционированную акцию протеста.

Первый раз Габышева задержали 19 сентября 2019 года на границе Иркутской области и Бурятии. Его отправили в Якутию, где суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении «воина-шамана» возбудили уголовное дело по статье 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

В декабре Габышев вновь попытался выйти за пределы Якутии, и снова был задержан силовиками. Именно это задержание «шаман» считает незаконным и намерен обжаловать его в ЕСПЧ.