Депутату Госдумы из Новосибирска стало стыдно за свою национальность

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнёва — уроженка Новосибирской области, застыдилась своих немецких корней.

«Я вам скажу честно, от души, мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский. Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации», — приводит слова Плетнёвой агентство «Москва». Она «носит фамилию мужа и очень гордится этим».

Депутат неоднократно высказывалась на тему национальностей. Во время чемпионата мира по футболу она выступала против секса между соотечественницами и иностранными болельщиками. До этого предлагала убрать упоминание о евреях на мемориале «Змиевская балка» в Ростове-на-Дону, объясняя это тем, что «к евреям у нас в стране отношение неоднозначное».

Тамара Плетнёва родилась в семье поволжских немцев, депортированных во время войны в Новосибирскую область. Её отец Вильгельм Штрак был рабочим. Плетнёва окончила Куйбышевское Педагогическое училище Новосибирской области и Тамбовский педагогический институт. В Тамбовской области она работала учителем. Работает депутатом Госдумы с 1993 года.