Сенат США оправдал Дональда Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Американский лидер не будет осужден и отстранен от власти.

Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. В итоге сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Палата представителей ранее вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании Конгрессу. Положительное решение стало возможным, так как большинство в палате принадлежит депутатам демократической партии.

«Эти усилия демократов были направлены на то, чтобы пересмотреть результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 год. Президент рад оставить эту последнюю главу позорного поведения демократов в прошлом», — говорится в официальном заявлении Белого дома.

Теперь Трамп пробудет президентом до января 2021, а если переизберется на второй срок, то еще четыре года. По конституции, Трамп ограничен двумя сроками и не может оставаться президентом позднее 2025 года.