НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Сенат США оправдал Дональда Трампа

Источник:
ТАСС
366 4
Фото: © The White House

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Американский лидер не будет осужден и отстранен от власти.

Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. В итоге сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Палата представителей ранее вынесла Трампу импичмент по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствовании Конгрессу. Положительное решение стало возможным, так как большинство в палате принадлежит депутатам демократической партии.

«Эти усилия демократов были направлены на то, чтобы пересмотреть результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 год. Президент рад оставить эту последнюю главу позорного поведения демократов в прошлом», — говорится в официальном заявлении Белого дома.

Теперь Трамп пробудет президентом до января 2021, а если переизберется на второй срок, то еще четыре года. По конституции, Трамп ограничен двумя сроками и не может оставаться президентом позднее 2025 года.

Еще по теме
Путин рассказал про «опасную черту» для человечества
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
Лукашенко согласился покупать российскую нефть по мировым ценам
Эрдоган удержался от конфликта с Россией из-за Сирии
смотреть все
Политика #Мир
КАРТИНА ДНЯ
•
Сенат США оправдал Дональда Трампа
•
Путин потребовал прорыва для России
•
Владельцам зимних покрышек придумали ограничения
•
МВД отказалось наказывать за скрученный пробег
Подробности
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
Как это работает
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
Сибирь 06.02.2020 00:39
Хакасия попросила у Минфина 10,5 млрд рублей
Сибирь 05.02.2020 16:09
Сибирские ученые создали препарат для лечения туберкулеза
Сибирь 05.02.2020 15:56
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
Сибирь 05.02.2020 15:11
Самое популярное
США потребовали от России вернуть Крым
5211
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
5047
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
3871
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
3799
Обсуждение (4)
КАРТИНА ДНЯ
•
Сенат США оправдал Дональда Трампа
•
Путин потребовал прорыва для России
•
Владельцам зимних покрышек придумали ограничения
•
МВД отказалось наказывать за скрученный пробег
Подробности
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
116
США потребовали от России вернуть Крым
96
США обеспечат Белоруссию нефтью
70
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52