Сервисы «Яндекса» дали сбой

Сервисы компании «Яндекс» работают в среду с перебоями, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи начали жаловаться на невозможность зайти в почту и воспользоваться сервисами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Музыка», каршерингом «Яндекс.Драйв». Сбои возникли у пользователей в европейской части России, включая Москву и Санкт-Петербург, на Урале, в Новосибирске, Приморье.

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей», — говорится в сообщении компании. Причины сбоя не раскрываются.

В середине января сбой затронул сервис «Яндекс.Карты». У пользователей возникли проблемы с отображением транспорта и построением маршрутов. Ошибка возникла из-за проблем системы GPS.