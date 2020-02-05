НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Сервисы «Яндекса» дали сбой

Источник:
Sibnet.ru
128 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сервисы компании «Яндекс» работают в среду с перебоями, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи начали жаловаться на невозможность зайти в почту и воспользоваться сервисами «Яндекс.Такси», «Яндекс.Музыка», каршерингом «Яндекс.Драйв». Сбои возникли у пользователей в европейской части России, включая Москву и Санкт-Петербург, на Урале, в Новосибирске, Приморье.

«У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей», — говорится в сообщении компании. Причины сбоя не раскрываются.

В середине января сбой затронул сервис «Яндекс.Карты». У пользователей возникли проблемы с отображением транспорта и построением маршрутов. Ошибка возникла из-за проблем системы GPS.

Еще по теме
Следователь СК рассказал о ловушках педофилов в соцсетях
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
Коронавирус стал героем интернет-фольклора
Бесплатный интернет запустят летом
смотреть все
Технологии #Интернет
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал прорыва для России
•
Владельцам зимних покрышек придумали ограничения
•
МВД отказалось наказывать за скрученный пробег
•
Суперпродуктам нашли дешевую замену
Подробности
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
Как это работает
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
Сибирь 06.02.2020 00:39
Хакасия попросила у Минфина 10,5 млрд рублей
Сибирь 05.02.2020 16:09
Сибирские ученые создали препарат для лечения туберкулеза
Сибирь 05.02.2020 15:56
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
Сибирь 05.02.2020 15:11
Самое популярное
Началась «большая мутация»: астрологи рассказали о коронавирусе
5100
США потребовали от России вернуть Крым
5042
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Сибири
4888
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
3713
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал прорыва для России
•
Владельцам зимних покрышек придумали ограничения
•
МВД отказалось наказывать за скрученный пробег
•
Суперпродуктам нашли дешевую замену
Подробности
•
«Холидей» поставил под угрозу банкротства сотни предприятий Сибири
•
Геймерам «Игрового» устроят крупный ивент с призами
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

ager

путин должен уйти с поста президента, народ устал от пустых обещаний

Leonrek

Нет, дружок. Компенсацию, коли так хотите ее, будете отрабатывать лично с такими же лояльными собратьями....

_ASUS__

у нас в стране не запрещают русские школы и не сносят памятники кусок

Danilon

Как же Путин хочет любви от США ! Жаждет общения, признания только от американцев. Что б его взяли мир...

anubis77

ЦитатаНовые санкции могут быть приняты уже в феврале или мартеУ тебя каждый раз сроки адских санкций...