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Школьница обезвредила полицейского-педофила самокатом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: KF

Школьница в Москве успешно отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.

Инцидент произошел в подъезде многоэтажного дома, 11-летняя девочка возвращалась домой с прогулки и зашла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Там он снял штаны и начал приставать к школьнице, однако та ударила его между ног самокатом и сбежала.

Девочка сумела попасть на свой этаж и рассказать родителям о случившемся, те вызвали полицию, пишет «Московский комсомолец». В результате незадачливого педофила вычислили по записям с камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что мужчина служит в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий подмосковного главка МВД, в этот день он возвращался домой. После случившегося полицейского уволили.

Отмечается, что в отношении экс-сотрудника правоохранительных органов возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

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