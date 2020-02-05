Суперпродуктам нашли дешевую замену

Эксперты Роскачества выяснили, действительно ли так называемые суперпродукты приносят пользу организму и можно ли найти им дешевую замену.

В СМИ подобные продукты стали называться «суперфуд» — предположительно, такая пища обладает особыми полезными свойствами и имеет большую концентрацию питательных веществ, говорится в исследовании организации.

Например, хорошо известными образцами «суперфудов» являются водоросль спирулина, ягоды годжи, семена чиа, ягоды асаи и крупа киноа. Считается, что они могут омолаживать организм, лечат болезни, возвращают красоту.

Например, спирулина помогает бороться с ожирением и диабетом, способствует омоложению кожи и снижению веса. Специалисты советуют заменить ее фукусом — это равноценная водоросль стоит в два раза дешевле.

Ягоды годжи якобы помогают также вылечить импотенцию и бесплодие, богаты питательными веществами и растительными полифенолами. Заменить их можно кизилом, сушеной клюквой, ежевикой, брусникой или черникой.

Семена чиа благотворно повлияют на сердечно-сосудистую систему и помогут контролировать вес. Они содержат растительный белок, большое количество клетчатки и полиненасыщенных жирных кислот, магний, железо, антиоксиданты, витамины. Аналоги — орехи, особенно фундук.

Ягоды асаи уменьшают риск онкологических заболеваний, содержат много мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, бензойную кислоту, множество витаминов и минералов, а также антиоксиданты. Их можно заменить клюквой, брусникой и черникой, авокадо.

Крупа киноа помогает снижать вес из-за низкой калорийности. В ее составе содержатся фосфор, цинк, кальций, много железа, витамин B9 и грубые волокна. Практически полным аналогом этого дорого продукта является гречка, отмечается в исследовании.