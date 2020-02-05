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Путин потребовал прорыва для России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Правительство обязано добиться прорыва в отказе от бюрократических процедур по всем направлениям работы, заявил президент России Владимир Путин.

«Я жду от вас настоящего прорыва в дебюрократизации по всем направлениям, это залог доверия со стороны граждан, в целом повышение темпов и качества работы по национальным проектам и целям развития», — сказал Путин на совещании с кабинетом министров.

Президент отметил, что все организационные вопросы, касающиеся формирования правительства, уже решены и назвал главную цель для страны — выход на «устойчивый рост реальных доходов и повышение качества жизни граждан».

«На это нужно нацелить усилия всего правительства, не делить условно на финансово-экономический, социальный блок, на отраслевые блоки и так далее. Это должна быть коллективная командная работа, нацеленная на конечный результат», — подытожил Путин.

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zotamok

За такие заявления Помпео уже должен быть на украинском "миротворце"!

Plaguer

База американского флота в Крыму фактически перекрыла бы для РФ выход в Чёрное море, а без него кампания...

Lenivec

ДВ никогда не был японским так шта пример не корректный .А вот допустим острова ,пусть попробуют .

corrector

Ну ты жжешь !! Япония пускай тада туда сначала 2 млн своего населения введет, базу флота...

Leonrek

Нет, дружок. Компенсацию, коли так хотите ее, будете отрабатывать лично с такими же лояльными собратьями....