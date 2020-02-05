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Плутон раскрыл загадку ледяного сердца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Знаменитая структура в форме сердца из замерзшего азота на поверхности Плутона контролирует направление ветров и погоду на этой карликовой планете, выяснила международная группа ученых.

Область в форме сердца на поверхности Плутона диаметром 2300 километров приобрела известность после публикации фотографий, сделанных в 2015 году межпланетной станцией New Horizons. Исследователи решили выяснить, какую роль играет необычное образование.

Тонкая атмосфера Плутона состоит из газообразного азота с небольшой примесью монооксида углерода и метана. В течение дня твердый азот области в форме сердца испаряется, а ночью пары азота конденсируются и снова образуется лед.

Каждый такой цикл ученые сравнили с сердцебиением планеты, которое управляет движением азотных потоков в атмосфере, которые переносят тепло, частицы влаги и льда, говорится в статье, опубликованной в журнале Journal of Geophysical Research: Planets.

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Южная половина сердца представляет собой глубокий бассейн, заполненный азотным льдом, тогда как северная — высокогорье с азотными ледниками. Цикл испарений и конденсаций создает движение воздушных масс на планете.

Благодаря явлению над поверхностью ветра дуют в западном направлении, тогда как планета крутится в восточном. Именно азотный цикл обусловливает уникальное ретроградное вращение атмосферы в направлении, обратном направлению вращения самой планеты.

По мнению ученых, сердце Плутона также важно для климата планеты, как океан для Земли. Если область исчезнет, то движение потоков в тонкой атмосфере планеты кардинально изменится, а сама она потеряет часть ландшафта.

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Топ комментариев

zotamok

За такие заявления Помпео уже должен быть на украинском "миротворце"!

Plaguer

База американского флота в Крыму фактически перекрыла бы для РФ выход в Чёрное море, а без него кампания...

Lenivec

ДВ никогда не был японским так шта пример не корректный .А вот допустим острова ,пусть попробуют .

corrector

Ну ты жжешь !! Япония пускай тада туда сначала 2 млн своего населения введет, базу флота...

Leonrek

Нет, дружок. Компенсацию, коли так хотите ее, будете отрабатывать лично с такими же лояльными собратьями....