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МВД отказалось наказывать за скрученный пробег

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Проблема скрученного пробега при продаже подержанных машин не относится к сфере безопасности дорожного движения и не требует ведение дополнительного наказания, сообщает пресс-служба МВД РФ.

Ранее представители ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что в Госдуме в феврале могут обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин. Эту информацию подтвердили в комитете Госдумы по транспорту.

Между тем МВД полагает, что основной ущерб фальсифицированные показания одометра наносит покупателю машины. Так, скрутка пробега не влияет на безопасность дорожного движения и не наносит вред правоотношениям в области дорожного движения.

«Обязательства сторон, вытекающие из заключения договора купли-продажи, включая последствия передачи товара ненадлежащего качества, в достаточной мере урегулированы гражданским законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

Неисправности транспортного средства, которые негативно влияют на безопасность дорожного движения и окружающую среду, выявляются при проведении техосмотра и не зависят от показаний одометра автомобиля, поэтому МВД против дополнительных наказаний в этой сфере.

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