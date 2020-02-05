Сборную России «отстранили» от ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре, сообщают инсайдеры.

Арабский телеканал beIN Sports в своем аккаунте в соцсети Twitter со ссылкой на собственный источник заявил, что WADA запретит участие России в ЧМ-2022 по футболу. Однако подтверждения этой информации от Всемирного антидопингового агентства пока не поступало.

Также не исключается вариант, при котором российская национальная команда в случае успешной квалификации в финальный раунд сможет выступить на чемпионате мира, но в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отметил, что ранее проходила информация, что если санкции со стороны WADA вступят в силу после решения арбитражного суда, то в отборочном турнире Россия сыграет, но в финальной части турнира на нее наложат ограничения.

В декабре 2019 года исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. На данный момент решение исполкома еще не вступило в силу.