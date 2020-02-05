НАВЕРХ

Сборную России «отстранили» от ЧМ-2022 по футболу

Источник:
Sibnet.ru
284 2
Фото: © Sibnet.ru

Всемирное антидопинговое агентство отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре, сообщают инсайдеры.

Арабский телеканал beIN Sports в своем аккаунте в соцсети Twitter со ссылкой на собственный источник заявил, что WADA запретит участие России в ЧМ-2022 по футболу. Однако подтверждения этой информации от Всемирного антидопингового агентства пока не поступало.

Также не исключается вариант, при котором российская национальная команда в случае успешной квалификации в финальный раунд сможет выступить на чемпионате мира, но в нейтральном статусе — без национального флага и гимна.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отметил, что ранее проходила информация, что если санкции со стороны WADA вступят в силу после решения арбитражного суда, то в отборочном турнире Россия сыграет, но в финальной части турнира на нее наложат ограничения.

В декабре 2019 года исполком WADA единогласно согласился с рекомендациями отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. На данный момент решение исполкома еще не вступило в силу.

Тема: Россия в допинговом скандале
СК заявил о манипуляциях Родченкова с базой данных спортсменов
Фетисов рассказал о советском «допинге»
Российский спортсмен в теории допустил смену гражданства из-за WADA
Кузбасс примет ЧМ по парашютному спорту, несмотря на санкции WADA
смотреть все
Спорт #Футбол
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про «опасную черту» для человечества
•
Центробанк выявил новую схему мошенничества с кредитами
•
Россиянам «рассчитали» шанс на заражение коронавирусом
•
Рогозин отказался раскрыть тайну дыры в «Союзе»
Подробности
•
Как китаец с коронавирусом испугался российской медицины
•
Тайна перевала Дятлова: зачем нужна мистификация?
•
Диспансеризация по возрасту: как пройти в 2020 году
•
«Платон» поднимает тариф: что подскочит в цене?
Как это работает
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Канадская спортсменка провалила допинг-тест из-за секса
28.01.2020 11:46
Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн
22.01.2020 14:10
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны
13.01.2020 12:34
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин рассказал про «опасную черту» для человечества
•
Центробанк выявил новую схему мошенничества с кредитами
•
Россиянам «рассчитали» шанс на заражение коронавирусом
•
Рогозин отказался раскрыть тайну дыры в «Союзе»
Как это работает
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
•
Почему все лгут, или Как работает полиграфолог
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США потребовали от России вернуть Крым
95
США обеспечат Белоруссию нефтью
70
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
58
Нидерланды предъявили обвинения россиянам по делу о гибели МН17
54
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина
52