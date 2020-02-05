Путин рассказал про «опасную черту» для человечества

Человечество находится у «опасной черты» из-за терроризма, региональных конфликтов, а также разрушения системы контроля над вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что глобальная экономика тоже находится в неустойчивом состоянии, что создает дополнительные риски. При этом Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу с западными государствами.

В частности, Москва предлагает США обсудить вопросы стратегической стабильности и противодействия терроризму. «Возвращение двустороннего взаимодействия в конструктивное русло — в интересах не только двух стран, но и всего мира», — отметил российский лидер.