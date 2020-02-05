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Путин рассказал про «опасную черту» для человечества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Человечество находится у «опасной черты» из-за терроризма, региональных конфликтов, а также разрушения системы контроля над вооружениями, заявил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма. Разрушается система контроля над вооружениями», — цитирует Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что глобальная экономика тоже находится в неустойчивом состоянии, что создает дополнительные риски. При этом Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу с западными государствами.

В частности, Москва предлагает США обсудить вопросы стратегической стабильности и противодействия терроризму. «Возвращение двустороннего взаимодействия в конструктивное русло — в интересах не только двух стран, но и всего мира», — отметил российский лидер.

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zotamok

За такие заявления Помпео уже должен быть на украинском "миротворце"!

Plaguer

База американского флота в Крыму фактически перекрыла бы для РФ выход в Чёрное море, а без него кампания...

Leonrek

Нет, дружок. Компенсацию, коли так хотите ее, будете отрабатывать лично с такими же лояльными собратьями....

Lenivec

ДВ никогда не был японским так шта пример не корректный .А вот допустим острова ,пусть попробуют .

corrector

Ну ты жжешь !! Япония пускай тада туда сначала 2 млн своего населения введет, базу флота...