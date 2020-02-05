Россиянам «рассчитали» шанс на заражение коронавирусом

Шансы заразиться коронавирусом в России практически равны нулю, заверил доктор медицинских наук и эпидемиолог Михаил Фаворов.

«Абсолютное большинство случаев заражения коронавирусом зарегистрировано среди китайцев, так что русским бояться нечего», — сказал Фаворов, подчеркнув, что естественным носителем вируса являются экзотические животные.



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По словам медика, шансы заразиться коронавирусом в России «практически равны нулю». «Если вы соблюдаете стандартные меры защиты, не сидите рядом с чихающим, три-четыре раза в день после туалета и перед едой моете руки — вы достаточно защищены», — заключил Фаворов.

Российские военные самолеты ранее доставили в Тюменскую область первую партию российских граждан из Китая, который были эвакуированы из-за эпидемии коронавируса. Все россияне пройдут двухнедельный карантин.

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV граждан в Китае превысило 24 тысячи человек, скончались 490. ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.