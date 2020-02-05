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Самого красивого мужчину в мире вычислили по формуле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Maximilian Buumlhn / CC BY-SA 4.0

Самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения эксперты признали английского актера Роберта Паттинсона.

Согласно этой математической формуле, параметры 33-летнего Паттисона на 92% близки к идеалу, пишет The Sun. Ранее первое место принадлежало актеру Джорджу Клуни, однако он выбыл из топа из-за возрастных изменений пропорций лица.

На втором месте оказался актер Генри Кавилл, его пропорции признали совершенными на 91,64%. На третьем месте — Брэдли Купер с показателем в 91%. Четвертым стал Брэд Питт, его показатели составили 90,51%.

Отмечается, что параметр идеальности вычислялся с помощью новейших компьютерных технологий руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктором Джулианом Де Сильвой

Ранее эксперт назвал самой близкой к идеалу внешность американской супермодели Беллы Хадид, лицевые пропорции которой оказались совершенны на 94,35% . На втором месте оказалась певица Бейонсе, которая получила 92,44%, третьей стала актриса Эмбер Херд — 91,85%.

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