Стрельбу из новейшего боевого модуля АУ-220М показали на видео

Корпорация «Уралвагонзавод» опубликовал кадры испытаний новейшего дистанционного управляемого 57-миллиметрового боевого модуля АУ-220М.
Артиллерийская установка имеет круговое вращение, стреляет на дистанцию до 14,5 километров с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту.
Боезапас состоит из 80 унитарных боеприпасов. В
комплект входят 57-миллиметровые снаряды — бронебойные, управляемые и
многофункциональные с дистанционно-контактным взрывателем, сообщает РИА Новости
со ссылкой на «Уралвагонзавод».
Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии. Разработчик назвал его одной из самых перспективных разработок российской армии.
Техника предназначена для вооружения боевых машин пехоты. Модуль АУ-220М также может быть использован для оснащения кораблей малого водоизмещения и катеров.