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Стрельбу из новейшего боевого модуля АУ-220М показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Корпорация «Уралвагонзавод» опубликовал кадры испытаний новейшего дистанционного управляемого 57-миллиметрового боевого модуля АУ-220М.

Артиллерийская установка имеет круговое вращение, стреляет на дистанцию до 14,5 километров с максимальной скорострельностью 80 выстрелов в минуту.

Боезапас состоит из 80 унитарных боеприпасов. В комплект входят 57-миллиметровые снаряды — бронебойные, управляемые и многофункциональные с дистанционно-контактным взрывателем, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Уралвагонзавод».

Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии. Разработчик назвал его одной из самых перспективных разработок российской армии.

Техника предназначена для вооружения боевых машин пехоты. Модуль АУ-220М также может быть использован для оснащения кораблей малого водоизмещения и катеров.

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