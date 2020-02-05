Минсельхоз оценил «исчезновение» чеснока из-за коронавируса

Российские аграрии не допустят дефицита чеснока в России из-за китайского коронавируса, заявил замглавы Минсельхоза РФ Максим Увайдов.

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка ранее сообщил, что одним из возможных последствий распространения коронавируса в Китае для российских потребителей в случае отказа от импорта китайских продуктов может стать дефицит чеснока.

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Специалисты центра подсчитали, что доля Китая в поставках этого продукта на российский рынок составляет 80%. Между тем крупные ретейлеры уже начали отказываться от закупок в Китае овощей и фруктов из-за эпидемии коронавируса.

Увайдов подчеркнул, что возможность дефицита чеснока в случае прекращения поставок из Китая маловероятна. «У нас приличный запас продуктов. Наши аграрии справятся с чесноком точно», — отметил он.