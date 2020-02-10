НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Фильм дня: «Зодиак»

Источник:
Sibnet.ru
166 0
Фильм режиссера Дэвида Финчера держит зрителя в напряжении в течение почти трех часов, заставляя вместе с детективами расследовать убийство за убийством.

Сюжет «Зодиака» построен на расследовании ряда убийств, совершенных серийным киллером. В течение 25 лет он держал в страхе весь Сан-Франциско, общаясь через репортеров и упрекал полицию в бездействии, в то время как детективы никак не могли распутать череду преступлений, оказываясь постоянно на шаг назад от преступника.

Фильм основан на реальных событиях, когда преступник под псевдонимом Зодиак совершал ряд убийств в течение 12 лет (в конце 1960-х и начале 1970-х годов) и при этом отправлявшем по почте в газеты свои послания полиции. Дело остаётся одним из самых известных нераскрытых преступлений в Сан-Франциско.

Во время работы над фильмом Финчер совместно со сценаристом Джеймсом Вандербилтом и продюсером Брэдом Фишером потратил 18 месяцев на собственное расследование убийств «Зодиака».

Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол (Роберт Грэйсмит), Марк Руффало (инспектор Дэйв Тоски), Роберт Дауни-младший (репортёр Пол Эвери), Энтони Эдвардс (инспектор Билл Армстронг), Брайан Кокс (Мелвин Белли) и другие.

Еще по теме
Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию
Капитан Америка вернется в продолжении «Доктора Стрэнджа»
Определились платформы для просмотра трансляции «Оскара»
Фильм дня: «Чикаго»
смотреть все
Культгид #Фильм дня #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайская экономика возобновила работу после каникул
•
Массовые проверки аптек начались в России
•
Пассажирский Boeing сел на брюхо в Усинске. ВИДЕО
•
«Русская украинка» Поклонская заказала себе генетический тест
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Стивен Кинг дал право на экранизацию рассказа 16-летней томичке
Сибирь 09.02.2020 22:48
Дети из интерната Алтая попали в больницу после отдыха на турбазе
Сибирь 09.02.2020 21:08
Три человека погибли в лобовом ДТП в Иркутской области
Сибирь 09.02.2020 16:30
Воздух в Восточной Сибири прогреется в понедельник до +7 градусов
Сибирь 09.02.2020 16:12
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
17531
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
5596
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
3776
Стивен Кинг дал право на экранизацию рассказа 16-летней томичке
3283
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Китайская экономика возобновила работу после каникул
•
Массовые проверки аптек начались в России
•
Пассажирский Boeing сел на брюхо в Усинске. ВИДЕО
•
«Русская украинка» Поклонская заказала себе генетический тест
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
164
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
129
Путин потребовал прорыва для России
45
Путин рассказал про «опасную черту» для человечества
42
США пригрозили России за поддержку законной власти Венесуэлы
39