Фильм дня: «Зодиак»

Фильм режиссера Дэвида Финчера держит зрителя в напряжении в течение почти трех часов, заставляя вместе с детективами расследовать убийство за убийством.

Сюжет «Зодиака» построен на расследовании ряда убийств, совершенных серийным киллером. В течение 25 лет он держал в страхе весь Сан-Франциско, общаясь через репортеров и упрекал полицию в бездействии, в то время как детективы никак не могли распутать череду преступлений, оказываясь постоянно на шаг назад от преступника.

Фильм основан на реальных событиях, когда преступник под псевдонимом Зодиак совершал ряд убийств в течение 12 лет (в конце 1960-х и начале 1970-х годов) и при этом отправлявшем по почте в газеты свои послания полиции. Дело остаётся одним из самых известных нераскрытых преступлений в Сан-Франциско.

Во время работы над фильмом Финчер совместно со сценаристом Джеймсом Вандербилтом и продюсером Брэдом Фишером потратил 18 месяцев на собственное расследование убийств «Зодиака».

Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол (Роберт Грэйсмит), Марк Руффало (инспектор Дэйв Тоски), Роберт Дауни-младший (репортёр Пол Эвери), Энтони Эдвардс (инспектор Билл Армстронг), Брайан Кокс (Мелвин Белли) и другие.