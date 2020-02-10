Фильм дня: «Зодиак»

Сюжет «Зодиака» построен на расследовании ряда убийств, совершенных
серийным киллером. В течение 25 лет он держал в страхе весь Сан-Франциско,
общаясь через репортеров и упрекал полицию в бездействии, в то время как
детективы никак не могли распутать череду преступлений, оказываясь постоянно на
шаг назад от преступника.
Фильм основан на реальных событиях, когда преступник под псевдонимом
Зодиак совершал ряд убийств в течение 12 лет (в конце 1960-х и начале 1970-х
годов) и при этом отправлявшем по почте в газеты свои послания полиции. Дело
остаётся одним из самых известных нераскрытых преступлений в Сан-Франциско.
Во время работы над фильмом Финчер совместно со
сценаристом Джеймсом Вандербилтом и продюсером Брэдом Фишером
потратил 18 месяцев на собственное расследование убийств «Зодиака».
Главные роли в картине исполнили Джейк Джилленхол (Роберт
Грэйсмит), Марк Руффало (инспектор Дэйв Тоски), Роберт Дауни-младший (репортёр Пол
Эвери), Энтони Эдвардс (инспектор Билл Армстронг), Брайан Кокс (Мелвин
Белли) и другие.